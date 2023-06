Gazzetta - Futuro Diaz: a giorni riprenderanno i colloqui tra Milan e Real. Lui vuole restare in rossonero

MilanNews.it

Quale sarà il futuro di Brahim Diaz il cui prestito dal Real Madrid al Milan scadrà il prossimo 30 giugno? Difficile saperlo al momento in questo è una situazione piuttosto ingarbugliata: il giocatore spinge per restare in rossonero, il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a prenderlo a titolo definitivo, ma non pagando i 22 milioni di euro di riscatto (il Diavolo vorrebbe spendere al massimo tra i 15 e i 18 milioi), mentre i Blancos starebbe pensando di riportarlo in Spagna e sostituire Marco Asensio che è in uscita con lui. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che a giorni riprenderanno i colloqui tra Milan e Real Madrid per trovare una soluzione.