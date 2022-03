Gazzetta - Futuro Ibra: se dovesse smettere il Milan ha pronto per lui un posto anche dietro la scrivania

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Zlatan Ibrahimovic che a fine stagione si incontrerà con i dirigenti del Milan e insieme valuteranno cosa fare. Il centravanti svedese potrebbe anche decidere di smettere di giocare: in quel caso, il club di via Aldo Rossi avrebbe già pronto per lui un posto anche dietro la scrivania. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.