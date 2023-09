Gazzetta - Futuro Ibra, un posto da dirigente nel Milan? Ora no, poi chissà...

vedi letture

Ieri Zlatan Ibrahimovic, che al termine della scorsa stagione si è ritirato dal calcio giocato, si è presentato a Milanello per fare visita ai suoi ex compagni di squadra in vista dell'esordio di stasera in Champions League contro il Newcastle. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa visita ha scatenato le voci su un possibile ritorno in rossonero dello svedese, questa volta da dirigente: al momento non c'è nulla, per il futuro si vedrà...