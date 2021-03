Gazzetta - Futuro Romagnoli: spunta l'ipotesi Barcellona, anche la Juve è alla finestra. Poco praticabile la pista Chelsea

Nel caso in cui non dovessero andare in porto le trattative per il rinnovo con il Milan, il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere lontano da Milanello già nella prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, in Italia l'unica pista percorribile potrebbe essere la Juventus, che osserva con attenzione la sua situazione, mentre all'estero attenzione all'opzione Barcellona che sta cercando un difensore centrale mancino per il prossimo anno. Poco praticabile invece la strada che conduce in Inghilterra e in particolare al Chelsea.