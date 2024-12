Gazzetta - Futuro Theo: anche con il rinnovo la sua permanenza al Milan è tutt'altro che scontata

Theo Hernandez sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua carriera. Visto come è entrato in campo venerdì sera a Verona, la "cura Fonseca" e le due panchine di fila non stanno avendo effetto sperato: il francese è apparso infatti poco concentrato, scollegato e abulico. Anche il suo futuro al Milan resta incerto, nonostante l'incontro di qualche giorno fa tra Furlani e il suo agente Quillon, il quale ha ribadito ancora una volta che il suo assistito vuole restare in rossonero.

Rispetto a qualche settimana fa, sembra respirarsi un po' più di ottimismo sul suo rinnovo di contratto, ma anche con la firma sul prolungamento non è detto che il suo futuro sarà ancora al Milan. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che non è un mistero che sulle sue tracce ci sia da tempo il Bayern Monaco, che è destinato a perdere Alphonso Davies al termine di questa stagione.