Gazzetta: "Gazidis-Maldini, nessun problema: Paolo era in ospedale"

"Gazidis-Maldini, nessun problema: Paolo era in ospedale": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'assenza di Paolo Maldini mercoledì durante l'incontro a Milanello tra la squadra e l'ad Gazidis. L'ex capitano, che ieri era nel Centro sportivo di Carnago e oggi sarà a Torino per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, non era presente in quanto era in ospedale per la rimozione di un calcolo renale.