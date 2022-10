Gazzetta: "Gigante Pioli: rivoluzione compiuta in tre anni di Milan. Ora sfida all'Europa"

MilanNews.it

"Gigante Pioli: rivoluzione compiuta in tre anni di Milan. Ora sfida all'Europa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che l'attuale tecnico rossonero è stato accolto con scetticismo dai tifosi milanisti, mentre ora è amatissimo per aver riportato il Diavolo dove merita. Dopo aver riconquistato lo scudetto in Italia, ora è arrivato il momento di fare il salto di qualità anche in Champions League.