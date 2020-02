Gazzetta - Gigio, niente rischi: Pioli lo vuole in campo contro la Juve in Coppa Italia

L'infortunio alla caviglia non è grave e ci sono ancora diversi giorni per recupeare, ma in casa rossonera non si vogliono correre rischi e quindi Gigio Donnarumma potrebbe non scendere in campo domenica contro il Genoa. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pioli vuole evitare ricadute e problemi più gravi, anche perchè la partita successiva è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.