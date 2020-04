Gazzetta - Gigio via a costo zero nel 2021? Il Milan non ci pensa nemmeno

Rinnovo o cessione, non ci sono alternative: nei prossimi mesi il Milan dovrà definire il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere ha il contratto in scadenza nel 2021, quindi - qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo per il prolungamento - il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno esiste. Ma i vertici di via Aldo Rossi, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non vogliono nemmeno pensarci. Esorcizzare la paura, però, non è sufficiente: occorre agire, o meglio, presentare un’offerta concreta a Gigio e al suo entourage.