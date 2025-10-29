Gazzetta: "Gimenez a zero gol. Il centravanti non segna mai: dieci ore di gioco senza reti"

"Gimenez a zero gol. Il centravanti non segna mai: dieci ore di gioco senza reti": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, anche ieri contro l'Atalanta, Santiago Gimenez, partito nuovamente titolare in coppia con Rafael Leao, non è riuscito a segnare il suo primo gol in questo campionato. Nemmeno un tiro verso la porta nerazzurro da parte del centravanti messicano che con ogni probabilità non partirà dal 1' domenica contro la Roma a San Siro.

Nel post-partita, Max Allegri ha parlato così di Gimenez: "Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i goal poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti".

Prima del match contro l'Atalanta, anche il ds Igli Tare aveva detto la sua a DAZN sul messicano: "Deve stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nello stesso ruolo. Ha la fiducia di tutti, della società, dell’allenatore ma soprattutto dei compagni e della squadra. Stasera ha una grande possibilità di dimostrare che è un grande attaccante. Quanti gol mi aspetto da lui? Nella sua storia ha sempre segnato, ovunque ha giocato è sempre andato in doppia cifra. Perciò è un momento no suo ma allo stesso momento fa un grande lavoro per la squadra in campo e per questo viene premiato dall’allenatore che gli dà fiducia”.

