Gazzetta - Gioco e spirito di gruppo: il Milan di Pioli come la Nazionale di Mancini

Come ha fatto Mancini a ribaltare i pronostici, vincendo l'Europeo? Grazie a un gioco collettivo e allo spirito di gruppo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan oggi è la squadra che più assomiglia alla Nazionale. Stessi principi tattici: ritmo intenso, pressing alto e continuo, ricerca del dominio attraverso il possesso, corsa in avanti con e senza palla, attacco costante della porta anche a risultato acquisito. Stessa empatia ambientale. Con la conferma di Pioli e l’arrivo di Ibrahimovic il gruppo si è compattato ed è cresciuto progressivamente in autostima, grazie anche all'apporto dei giovani. Un gioco coraggioso e dominante, quello del Milan, che in Europa paga, come ha pagato quello dell’Italia.