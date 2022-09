Gazzetta: "Giroud ancora a segno, ma stavolta non porta punti"

MilanNews.it

All'indomani della sconfitta del Milan contro il Napoli, La Gazzetta dello Sport titola così: "Giroud ancora a segno, ma stavolta non porta punti". Ai rossoneri non è bastata la solita rete del centravanti francese, il quale è andato a segno per la terza partita di fila in campionato, cosa che non gli succedeva dal luglio 2020 con il Chelsea in Premier League.