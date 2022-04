Gazzetta: "Giroud re di Francia ora torna da Pioli. E Zlatan fa da vice..."

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Giroud re di Francia ora torna da Pioli. E Zlatan fa da vice...". Il francese è reduce da due gol in nazionale e sarà titolare lunedì nel match contro il Bologna per la nona volta consecutiva tra Serie A e Coppa Italia. Ibrahimovic comincerà invece la sfida dalla panchina, pronto ad entrare in caso di necessità nella ripresa.