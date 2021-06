Gazzetta - Gli agenti di Giroud a colloquio col Chelsea: il Milan aspetta

Dopo il colpo Tomori, il Milan si prepara ad accogliere altri giocatori di proprietà del Chelsea. Il primo della lista è Olivier Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'intesa con i rossoneri per un biennale da circa 4 milioni a stagione c'è già, ma serve l'ultimo tassello: ottenere il via libera a costo zero dai Blues. Il centravanti francese ha dato mandato ai suoi agenti di sbloccare la situazione con il club, mentre il Milan aspetta.