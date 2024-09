Gazzetta: "Gli uomini di Fonseca. Pavlovic muro Milan, Emerson d’attacco e Morata porta gol"

"Gli uomini di Fonseca. Pavlovic muro Milan, Emerson d’attacco e Morata porta gol": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per cambiare marcia dopo la sosta il tecnico rossonero sa già di poter contare su alcuni uomini di fiducia, in primis Pavlovic che è già una garanzia in difesa. Il portoghese si aspetta poi grande spinta sulla fascia destra da Emerson Royal che ha voluto fortemente.

In attacco, Pulisic è già un fedelissimo e ha dimostrato in questo avvio di stagione di essere uno dei leader di questo Milan. Dopo la sosta, la squadra rossonera recupererà anche l'infortunato Morata, il quale dovrà portare non solo i gol, ma anche la sua leadership e la sua personalità.