Gazzetta: "Guaio Leao: salta la Roma e rischia la Supercoppa"

"Guaio Leao: salta la Roma e rischia la Supercoppa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'esito degli esami a cui si è sottoposto ieri il portoghese hanno evidenziato un'elongazione del flessore sinistro. Non è un problema grave, ma sarà una corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita.

Difficile fare previsioni al momento: è vero che è un problema lieve, ma mancano pochi giorni alla partita e quindi non ci possono essere certezze sulla sua presenza o meno contro i bianconeri. Sicuramente Leao salterà la Roma domenica prossima, poi farà di tutto per esserci contro la Juventus a Riyad.