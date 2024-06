Gazzetta: "Guirassy va al Dortmund, Dovbyk ha un prezzo"

vedi letture

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti e sta valutando diversi profili oltre a Joshua Zirkzee che continua ad essere il primo nome della lista dei dirigenti del Diavolo. "Guirassy va al Dortmund, Dovbyk ha un prezzo" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport. L'attaccante dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, è seguito da tempo dai rossoneri, ma ormai sembra essere ad un passo dal Borussia Dortmund.

Tra i centravanti che piacciono in via Aldo Rossi c'è anche Artem Dovbyk, attaccante del Girona e dell'Ucraina, che costa 40 milioni di euro. Queste le parole nelle scorse ore del ds del club spagnolo: "Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite".