Gazzetta: "I dubbi del Milan. Scelte arbitrali e squadra fragile: il club è inquieto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "I dubbi del Milan. Scelte arbitrali e squadra fragile: il club è inquieto". Gli ultimi episodi arbitrali contro la Juventus in Coppa Italia e la Fiorentina in campionato hanno creato un'aria pesante in via Aldo Rossi, dove però sono preoccupati anche per le ultime rimonte subite dalla squadra di Pioli.