Gazzetta - Ibra a Sanremo, il programma dello svedese inizia a prendere forma

Iniziano ad emerge i primi dettagli in merito alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non c'è ancora nulla di definitivo, ma il programma sta iniziando a prendere forma. Martedì 2 marzo, che coincide con la prima serata del kermesse musicale, lo svedese raggiungerà la città ligure dopo l'allenamento e poi farà ritorno a Milano dopo l’appuntamento in tv. Il giorno successivo è al momento in programma Milan-Udinese alle 20.45 e dunque se non venisse anticipata di qualche ora quella sera l'attaccante milanista interverrà in videocall. Per quanto riguarda giovedì, Ibra dovrebbe recarsi a Sanremo sempre in macchina dopo la seduta deficaticante, mentre venerdì e sabato potrebbe restare in Liguria e allenarsi con un preparatore personale del club. Dopo l'ultima serata del Festival, Zlatan rientrerà subito a Milano o raggiungerà direttamente il resto della squadra a Verona per il match contro l'Hellas di domenica 7 marzo alle 15.