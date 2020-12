Gazzetta - Ibra ancora fuori: torna mercoledì a Genova

Anche ieri Ibrahimovic si è allenato a parte, seguendo la propria tabella di lavoro personalizzato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è difficile che lo svedese possa esserci domani contro il Parma. Lo staff medico rossonero lavora per rimetterlo a disposizione di Pioli per la trasferta di mercoledì con il Genoa. Il Milan non ha intenzione di correre rischi: accelerare il recupero, infatti, potrebbe essere controproducente.