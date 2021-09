Gazzetta: "Ibra, caccia doppia: Lazio e Liverpool per iniziare al top e lanciare il Milan"

"Ibra, caccia doppia: Lazio e Liverpool per iniziare al top e lanciare il Milan": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ibrahimovic è finalmente pronto per tornare in campo dopo ben quattro mesi ai box per infortunio. Domenica contro la Lazio, lo svedese giocherà almeno un tempo, poi mercoledì ad Anfield andrà a caccia del suo 50° gol in Champions League.