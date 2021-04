Gazzetta: "Ibra è l'unica certezza. Gigio resta in silenzio: rossoneri sulle spine"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Ibra è l'unica certezza. Gigio resta in silenzio: rossoneri sulle spine". Mentre lo svedese ha già detto sì al rinnovo per un altro anno a 7 milioni di euro, il portiere non ha ancora trovato un accordo con il Milan per il prolungamento del suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Il club di via Aldo Rossi, da parte sua, farà di tutto per tenere Donnarumma, ma non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste.