Gazzetta - Ibra, il ginocchio sinistro resta dolorante ma a Verona ci sarà

Il ginocchio sinistro di Zlatan Ibrahimovic resta dolorante e non gli sta permettendo di giocare quanto vorrebbe, ma l'attaccante svedese si sta gestendo per essere a disposizione di Pioli anche se solo part-time in questo finale di stagione in cui il Milan si sta giocando lo scudetto. Domenica sera contro il Verona il numero 11 rossonero ci sarà, ma partirà ancora una volta dalla panchina, con Giroud che sarà invece il centravanti titolare.