"Ibra, il re con la treccia": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che analizza il ritorno in campo dello svedese a circa tre mesi dall'operazione al ginocchio. All'attaccante milanista, che ha un nuovo look, sono bastati sette minuti per tornare al gol. "Non invecchia, il segreto è il fuoco che ha dentro" le parole di Stefano Pioli nel post partita.