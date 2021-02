Gazzetta - Ibra-Lukaku e la storia del voodoo: i giornali inglesi come "prova"

La Procura Federale ha chiesto a Ibrahimovic un chiarimento in merito alla frase sul "voodoo" rivolta a Lukaku. L’attaccante svedese, con grande serenità, ha spiegato di aver fatto riferimento a un episodio risaputo che in Inghilterra aveva fatto scalpore nel 2017 (ricordiamo che Zlatan era compagno di squadra di Lukaku al Manchester). Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i ritagli degli articoli inglesi di allora sono finiti nell’inchiesta come prove documentali. Quello che conta per Ibra e per il Milan è che le accuse di razzismo possano cadere.