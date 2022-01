Gazzetta - Ibra-Milan, il rinnovo verrà discusso in primavera

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno. Stando a quanto riferito dalla rosea, il rinnovo verrà discusso forse in primavera, valutando anche i risultati della squadra di Pioli nei prossimi mesi. È una cautela per il club - osserva il quotidiano - ma anche per il giocatore, che cerca un finale in bellezza.