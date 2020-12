Gazzetta: "Ibra, nessun rischio: torna domenica in casa del Sassuolo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra, nessun rischio: torna domenica in casa del Sassuolo". C'è grande prudenza nello staff medico milanista in merito al ritorno in campo di Ibrahimovic in quanto nessuno vuole rischiare una ricaduta e quindi servirà ancora qualche giorno per riaverlo a disposizione. Lo svedese tornerà tra i convocati di Pioli per il match di domenica in casa del Sassuolo.