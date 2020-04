Gazzetta - Ibra non accetta che sia il Coronavirus a stoppare la sua carriera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio al futuro di Ibra. "Io non smetto", titola la rosea a pagina 6 e 7 parlando dell'attaccante rossonero. "Ibrahimovic - scrive la rosea - sogna un altro finale. E se chiude col Milan può restare in Italia. Lo svedese si sente in forma e non accetta che sia il Coronavirus a far finire la sua grande carriera. Boban, però, non c’è più e con Gazidis il dialogo va costruito".