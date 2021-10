Gazzetta: "Ibra risponde presente, ma è caccia all'erede. Lucca il predestinato"

"Ibra risponde presente, ma è caccia all'erede. Lucca il predestinato": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese ce la sta mettendo tutta per tornare in campo il prima possibile, ma intanto il club di via Aldo Rossi è sempre attento sul mercato per trovare il suo erede. In Italia, il nome che attira maggiori attenzioni è quello di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 del Pisa.