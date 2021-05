Gazzetta - Ibra, settimana prossima nuovi esami strumentali. Ma per vederlo in campo con l'Atalanta serve un miracolo

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic è per fortuna meno grave del previsto, ma la sua stagione con il Milan sembra essere già finita. Ieri, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa in vista del match di stasera contro il Torino, ha lasciato accesa una piccola speranza di un suo recupero per l'ultima giornata contro l'Atalanta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, settimana prossima l'attaccante svedese effettuerà altri esami strumentali, ma per vederlo in campo contro i nerazzurri servirà un vero e proprio miracolo.