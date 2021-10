Gazzetta - Ibra si scalda e non vede l’ora di rimpossessarsi del Milan

Ibrahimovic non vede l’ora di rimpossessarsi del Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul recupero del campione svedese, riportando anche le dichiarazioni rilasciate ieri, in conferenza stampa, da Stefano Pioli: "Zlatan si è allenato bene, decidiamo domani (oggi, ndr) se sarà convocato o meno, la sua condizione è in crescita". Come riporta la rosea, l’obiettivo resta quello di scendere in campo contro il Porto e riabbracciare la Champions League a 40 anni.