Gazzetta - Ibrahimovic, ginocchio ripulito: due mesi per tornare in campo

"Ibra operato", titola questa mattina La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge a pagina 28: "Ginocchio ripulito, Zlatan vuole tornare per la prima di Serie A. Il Milan lo aspetta. Intervento in artroscopia a Roma, lui rassicura Pioli. Due mesi per riprendersi: in campo a metà agosto? E se il recupero si allunga c’è tempo per un sostituto".