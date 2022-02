Gazzetta: "Ibrahimovic, niente campo. Vuole essere al top nel derby"

"Ibrahimovic, niente campo. Vuole essere al top nel derby": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese continua a lavorare in palestra per smaltire l'infiammazione al tendine d'Achille. Certezze su quando potrà tornare in campo, al momento, non ce ne sono: sicuramente salterà la Sampdoria domenica, vedremo se recupererà per uno dei match successivi contro Salernitana o Udinese. L'obiettivo di Zlatan, secondo la Rosea, sarebbe quello di presentarsi al meglio al derby contro l'Inter dei primi di marzo, valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia.