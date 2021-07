Gazzetta - Idea Isco, il Milan può contare sugli ottimi rapporti con il Real

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella lista dei trequartisti seguiti dal Milan c'è anche Isco. Non è una trattativa semplice - sottolinea il quotidiano - anche se la quotazione dello spagnolo è scesa. I corteggiatori non gli mancano, ma i rossoneri possono puntare sugli ottimi rapporti con il Real Madrid e, ovviamente, con Ancelotti.