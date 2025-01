Gazzetta - Ieri gli agenti di Belahyane del Verona sono stati a Casa Milan. Operazione interessante, ma non è la priorità del Diavolo

In merito al mercato di gennaio del Milan, si sta parlando tanto dell'attacco e dell'interesse del Diavolo per Marcus Rashford, ma non va perso di vista il centrocampo che è il reparto che forse ha più bisogno di rinforzi a livello numerico. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri a Casa Milan si sono visti gli agenti di Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona classe 2004. Si tratta di un'operazione interessante, ma al momento non è una priorità del club di via Aldo Rossi.

Questi i numeri stagionali di Belahyane con la maglia del Verona:

PRESENZE SERIE A: 18

MINUTI IN CAMPO: 1376'

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 1 (doppio giallo)