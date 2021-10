Gazzetta: "Ieri gli insulti, stasera i fischi? La calda notte di Donnarumma"

"Ieri gli insulti, stasera i fischi? La calda notte di Donnarumma": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'accoglienza che potrebbe attendere stasera Gigio in occasione di Italia-Spagna a San Siro. Non si placa la rabbia dei tifosi del Milan, tanto che ieri hanno esposto uno striscione fuori dall'hotel della Nazionale contro il loro ex portiere. E probabilmente stasera allo stadio non mancheranno anche i fischi per Donnarumma da parte dei suoi ex sostenitori.