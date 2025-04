Gazzetta: "Il Diavolo ha scelto. Vertice a Londra con Furlani-Cardinale per Paratici ds"

La telenovela sul nuovo direttore sportivo del Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda: "Il Diavolo ha scelto. Vertice a Londra con Furlani-Cardinale per Paratici ds" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che nella giornata di ieri c'è stato un lungo incontro nella capitale inglese tra l'ad Furlani, il proprietario milanista Cardinale e Fabio Paratici. L'intesa definitiva tra le parti non c'è ancora, ma orma il Milan sembra aver scelto l'ex dirigente di Juventus e Tottenham come nuovo direttore sportivo.

Paratici è sempre stato il grande favorito

Da tempo Paratici è stato in cima alle preferenze del club di via Aldo Rossi. Altri profili sono stati valutati, come per esempio Tare e D'Amico, ma non c'è stato nessun approfondimento perchè di fatto il Milan aveva già ben chiaro in mente come nuovo direttore sportivo. La firma sul contratto non c'è ancora stata perchè ci sono ancora alcune questioni da definire come per esempio quella che riguarda gli equilibri interni alla società rossonera. Non sono esclusi altri cambiamenti nell’area sportiva che oggi vede in Moncada il riferimento tecnico e in Ibrahimovic un consulente esterno con un raggio d’azione mai davvero chiarito.