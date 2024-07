Gazzetta: "Il Diavolo investe sul cambio. Pressing e dominio nel Milan di Fonseca, Ibra rinnova lo staff e punta sui giovani"

"Il Diavolo investe sul cambio. Pressing e dominio nel Milan di Fonseca, Ibra rinnova lo staff e punta sui giovani": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la nuova stagione della società rossonera è iniziata con diversi cambiamenti, in primis con un nuovo allenatore sulla panchina della prima squadra. Al posto di Stefano Pioli c'è Paulo Fonseca che ha già portato alcune novità importanti a Milanello, come il ritorno delle doppie sedute di allenamento.

Insieme al portoghese, è arrivato ovviamente al Milan anche uno staff tecnico tutto nuovo, mentre ci sono stati dei cambiamenti importanti in quello dei fisioterapisti per cercare di non ripetere più la serie infinita di infortuni della scorsa stagione. Una novità importante è anche la creazione di Milan Futuro che parteciperà al prossimo campionato di Serie C (ci sarà Daniele Bonera in panchina). Infine, sono cambiate le guide tecniche anche della Primavera (Guidi) e della prima squadra femminile (Bakker).