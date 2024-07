Gazzetta: "Il Milan blinda i suoi giovani, ma c'è un'eccezione: Jan-Carlo Simic"

vedi letture

Nel corso delle ultime settimane il Milan ha messo in fila una serie di rinnovi importanti dei suoi ragazzi più promettenti, passando per Christian Comotto fino ad arrivare al più atteso, Francesco Camarda, anche se in questo caso c'è un'eccezione che porta il nome di Jan-Carlo Simic.

In scadenza nel giugno 2025, nonostante ci fosse tutte la volontà di continuare con il ragazzo, la dirigenza rossonera non è riuscita a trovare un accordo per il prolungamento del centrale serbo classe 2005, il cui futuro sarà lontano dalla Serie A, più precisamente in Jupiler League, in Belgio. Stando infatti a quanto raccontato negli scorsi giorni su questi lidi, Jan-Carlo Simic diventerà presto un nuovo giocatore dell'Anderlecht, che gli ha proposto un contratto da pro ed un ruolo importante in prima squadra, scrive La Gazzetta dello Sport, che al Milan con ogni probabilità non avrebbe avuto.