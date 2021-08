Gazzetta - Il Milan chiede 8 milioni per Castillejo, ma per venderlo dovrà accontentarsi di una cifra più bassa

Samu Castillejo è sulla lista dei partenti del Milan che lo valuta circa 8 milioni di euro: si tratta di una cifra però troppo alta per tutte le pretendenti e quindi se i rossoneri vorranno cederlo dovranno abbassare le loro pretese. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che il Getafe è in forte pressing per l'attaccante esterno spagnolo.