Gazzetta: "Il Milan con Fonseca. Nessuna multa per Theo e Leao. Il club col tecnico ma vuole una svolta"

"Il Milan con Fonseca. Nessuna multa per Theo e Leao. Il club col tecnico ma vuole una svolta": titola così questa mattina La Gazzetta della Sport che, in merito al caso Leao-Theo Hernandez, spiega che i due giocatori hanno capito l'errore commesso e non saranno puniti dal club di via Aldo Rossi che ritiene il caso già chiuso.

Nonostante sia già finito sul banco degli imputati per l'inizio di stagione negativo del suo Milan, la posizione di Paulo Fonseca non è in discussione. I dirigenti rossoneri sanno che il tecnico portoghese ha bisogno di tempo per imporre il suo gioco, ma la classifica preoccupa e per questo pretendono una svolta immediata dopo la sosta.