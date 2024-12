Gazzetta - Il Milan e l'addio di Fonseca: un messaggio affettuoso da Cardinale, una buonuscita da 1,7 milioni e un saluto commosso alla squadra

Ieri mattina il Milan ha annunciato ufficialmente l'esonero di Paulo Fonseca che non è più dunque l'allenatore del Diavolo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta questa mattina l'ultima mezza giornata a Milanello del portoghese che ha ricevuto anche un affettuoso messaggio da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi. Le sue parole hanno fatto piacere a Fonseca, anche se non hanno cancellato l’amarezza per le modalità dell’esonero.

L'ormai ex tecnico rossonero, che ha ricevuto una buonuscita da 1,7 milioni (pari a ottomensilità), si è presentato a Milanello per svuotare il suo ufficio e soprattutto salutare tutti, dai giocatori ai dipendenti del Centro Sportivo di Carnago. Non sono mancati momenti di commozione da parte dell'ex Lille che ha augurato il meglio al Milan, ha detto di essere orgoglioso di aver allenato il club rossonero, ha ribadito di aver dato il massimo e di essere rammaricato per non aver raggiunto i risultati sperati.