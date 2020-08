Gazzetta: "Il Milan fa casting: Bakayoko più vicino, si apre per Pessina, formula Florentino"

"Il Milan fa casting: Bakayoko più vicino, si apre per Pessina, formula Florentino"titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato dei rossoneri a centrocampo. Il francese è pronto a ridursi l'ingaggio, l'italiano può arrivare a metà prezzo, mentre il portoghese potrebbe sbarcare a Milanello in prestito con diritto o obbligo di riscatto.