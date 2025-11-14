Gazzetta: "Il Milan punta sui dribbling. Al resto ci pensa Modric"
La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Il Milan punta sui dribbling. Al resto ci pensa Modric". In vista del derby di Milano del prossimo 23 novembre, la Rosea analizza i punti di forza delle due squadre. Se da una parte l'Inter segna più di tutti e Calhanoglu è il capocannoniere della Serie A, dall'altra quella rossonera è la squadra con la percentuale migliore nei passaggi riusciti. Nella rosa milanista c'è poi anche il giocatore che è primo nella classifica dei dribbling riusciti in questo campionato, vale a dire Alexis Saelemaekers. A guidare il Diavolo c'è poi Luka Modric che comanda le graduatorie di passaggi completati e di tocchi di palla.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
