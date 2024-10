Gazzetta - Il Milan ripensa a David: si libera a zero dal Lille la prossima estate

Movimenti in attacco per il futuro del Milan. I rossoneri, che per il dopo Giroud hanno puntato su Alvaro Morata e anche su Abraham, che è arrivato in prestito dalla Roma, potrebbero tornare all'assalto di Jonathan David, attaccante classe 2000 che lascerà il Lille a parametro zero in estate e che fa gola ai club di mezza Europa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham non convince al 100% e il suo riscatto al momento non è certo e si intreccia con il futuro del canadese. I rossoneri infatti si stanno guardando attorno e ci sarebbe un ritorno di fiamma per David, che è stato allenato per due stagioni al Lille proprio da Paulo Fonseca.