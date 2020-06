Gazzetta - Il Milan vuole fare di Donnarumma il simbolo del nuovo ciclo

Il Milan non ha intenzione di perdere Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza tra un anno e i rossoneri non vogliono i rischiare. Per questo a breve incontreranno Mino Raiola per discutere del rinnovo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi non vogliono prolungare il contratto di Gigio per poi cederlo a prezzo più alto fra pochi mesi, ma per farne il simbolo di un ciclo ancora tutto da costruire.