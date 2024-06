Gazzetta - Il Milan, Zirkzee e il nodo commissioni: Furlani e Kia Joorabchian restano per ora sulle loro posizioni

Sembrava una trattativa vicina alla chiusura qualche giorno fa e invece è ancora tutto aperto tra il Milan e Joshua Zirkzee. L'operazione è in una fase di stallo perchè per il momento il club di via Aldo Rossi e l'agente dell'attaccante olandese non trovano un accordo sulle commissioni. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, per ora Giorgio Furlani e Kia Joorabchian restano sulle loro posizioni: il procuratore del centravanti del Bologna continua a chiedere 15 milioni di euro, cifra che i rossoneri non hanno intenzione di sborsare né adesso né in futuro.

Il braccio di ferro va avanti e complica i piani del Milan perchè più si va avanti e più c'è il rischio concreto che qualche altro club si faccia avanti per Zirkzee. Negli ultimi giorni, per esempio, il Manchester United ha avuto un contatto con l'entourage dell'olandese per avere informazioni sulla situazione dell'attaccante del Bologna.