Gazzetta - Il Papu in uscita: ci sono Milan, Inter, Roma e... Psg

Nei prossimi giorni Beppe Riso, agente di Alejandro Gomez, incontrerà i vertici dell’Atalanta per capire come gestire (eventualmente) l’addio dell’attaccante argentino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, finora non sono state avviate trattative per la cessione, anche perché i club interessati vogliono prima capire i costi dell’operazione. Però Inter, Milan e Roma hanno già dato una sbirciatina. E a Parigi il connazionale Di Maria spinge per l’arrivo del Papu al Paris Saint-Germain.