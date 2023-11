Gazzetta: "Il piano Cardinale. Gerry a Milano: Champions, stadio e Ibra rossonero. Tempo di verdetti"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan che stasera affronterà il Borussia Dortmund: "Il piano Cardinale. Gerry a Milano: Champions, stadio e Ibra rossonero. Tempo di verdetti". A San Siro ci sarà anche Gerry Cardinale che è atteso a Milano non solo per la partita contro i tedeschi, ma anche per altre importanti questioni che riguardano il club di via Aldo Rossi, come il nuovo stadio a San Donato e il ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda il nuovo impianto, sono settimane di burocrazia, con gli uffici tecnici del Comune di San Donato che stanno valutando la documentazione presentata qualche tempo fa dal Diavolo. L’idea è arrivare presto, magari entro fine anno, a un via libera per proseguire nella fase di progettazione. Molto prima, invece, sono attese novità sul fronte Ibrahimovic che è pronto a tornare a lavorare nel Milan, stavolta non da calciatore.