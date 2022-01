Gazzetta - Il rinnovo di Leao, ma non solo: il Milan parlerà presto con Mendes anche di Renato Sanches

Il Milan è in contatto ormai da diverso tempo con il noto procuratore Jorge Mendes per definire il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Ma nelle discussioni tra le parti, il prolungamento dell'ex Lille non è l'unico argomento: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, presto i rossoneri parleranno con l'agente portoghese anche di un altro suo assistito, vale a dire Renato Sanches, che sembra essere il successero designato in caso di addio di Kessie in estate.